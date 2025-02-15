МИД Польши рассказал о созванном Макроном экстренном саммите в Париже

Радослав Сикорский (Фото: Matthias Schrader / AP / ТАСС)

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, 17 февраля, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Politico.

О встрече, намеченной на понедельник, также рассказали изданию два чиновника ЕС. Однако, как отмечает Politico, неизвестно, приглашены ли на него все европейские лидеры, или только отдельная группа.

«Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж», — сказал Сикорский. Польский министр ожидает, что европейские лидеры «очень серьезно» обсудят вызовы, которые бросил президент США Дональд Трамп.

Сикорский также заявил, что американский лидер использует «метод работы, который русские называют razvedka boyem». «Вы давите и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию. И нам нужно реагировать», — сказал польский министр.

Американский президент в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время беседы они договорились о начале переговоров по Украине. Позднее Трамп анонсировал встречу по урегулированию высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии. Источники Bloomberg сообщили, что она пройдет уже на следующей неделе, а в конце месяца может состояться встреча глав государств. Кремль ранее назвал США «главным визави» в мирных переговорах по Украине.

15 февраля посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров. Однако, по его словам, интересы европейских стран будут учтены.