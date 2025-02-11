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Мошенники включили в свои схемы «майора ФСБ» и «повестку с Лубянки»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телефонные мошенники стали включать в свои схемы обмана звонки якобы от сотрудников ФСБ и «повестки с Лубянки». О новой схеме мошенничества сообщает российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

Специалисты рассказали о схеме на примере происшествия с одной пенсионеркой, которой за сутки позвонили мошенники из «ЖКХ», «Росфинмониторинга» и «ФСБ».

Сначала женщине поступил звонок с незнакомого номера якобы для замены счетчиков. Когда пенсионерка назвала мошенникам код из СМС-сообщения, ей пришло уведомление о входе в личный кабинет на «Госуслугах». В сообщении был также указан номер, на который надо позвонить при взломе. Однако и это все было частью схемы злоумышленников.

По телефону женщину предупредили о попытке перевода денег с ее счета «по договоренности на распоряжение всем имуществом».

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«Следом — звонок от «сотрудника Росфинмониторинга». По его сведениям, пенсионерка хотела перевести деньги в поддержку ВСУ», — говорится в сообщении.

Затем жертве по видеосвязи позвонил якобы «майор ФСБ» и угрожал арестовать пенсионерку и ее родственников. После чего последовал второй звонок из «Росфинмониторинга» и «повестка с вызовом на Лубянку», в результате мошенникам удалось убедить жертву поехать в банк, для чего они даже вызвали ей такси.

Однако женщину вовремя переубедила ее дочь, которой она позвонила по дороге в отделение банка. Как выяснили позднее сотрудники F.A.C.C.T., утром того же дня мошенники писали также и супругу женщины от имени его бывшего начальника, но мужчина на уловку не повелся.

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Теги
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