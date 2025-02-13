ВТБ назвал самые опасные схемы обмана россиян в первом месяце 2025 года

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В январе 2025 года количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, выросло на 50% по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ, поступившем в распоряжение РБК.

В январе 2025 года клиенты банка чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагали товары по выгодной цене и сопровождали сделку формальными деталями: клиентам отправляли фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники переставали выходить на связь, а сайт удалялся.

Кроме того, активно использовались схемы с оплатой доставки. Клиенту приходила ссылка на оплату через якобы официальные сервисы, однако в действительности это были поддельные страницы: после ввода данных карты мошенники воровали с нее деньги.

Также выросло количество мошенничеств при оформлении автоматической подписки, которая оформлялась после того, как пользователь переходил по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. После ввода платежных данных у граждан происходило списание средств.

По данным ВТБ, одновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одной из них, наиболее распространенной, является метод с фальшивыми инвестициями, когда клиенту предлагается вложить деньги в «перспективные активы», что позволит увеличить доход. В действительности же после перевода средств доступ к платформе полностью блокировался.

Также популярностью пользовалась схема мошенничества с продвижением товаров на маркетплейсах. В этом случае злоумышленники предлагали своей жертве оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий требовалось внести предоплату или получить «доступ к платформе», после чего мошенники переставали выходить на связь.

В рамках мошенничества с трудоустройством клиенту предлагали вакансию, однако для выхода на работу он должен был установить специальное приложение. В действительности же оно оказывалось вредоносным ПО, которое предоставляло злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.