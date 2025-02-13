 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

ВТБ назвал самые опасные схемы обмана россиян в первом месяце 2025 года

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

В январе 2025 года количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, выросло на 50% по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ, поступившем в распоряжение РБК.

В январе 2025 года клиенты банка чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагали товары по выгодной цене и сопровождали сделку формальными деталями: клиентам отправляли фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники переставали выходить на связь, а сайт удалялся.

Кроме того, активно использовались схемы с оплатой доставки. Клиенту приходила ссылка на оплату через якобы официальные сервисы, однако в действительности это были поддельные страницы: после ввода данных карты мошенники воровали с нее деньги.

Также выросло количество мошенничеств при оформлении автоматической подписки, которая оформлялась после того, как пользователь переходил по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. После ввода платежных данных у граждан происходило списание средств.

ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с виртуальными картами
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным ВТБ, одновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одной из них, наиболее распространенной, является метод с фальшивыми инвестициями, когда клиенту предлагается вложить деньги в «перспективные активы», что позволит увеличить доход. В действительности же после перевода средств доступ к платформе полностью блокировался.

Также популярностью пользовалась схема мошенничества с продвижением товаров на маркетплейсах. В этом случае злоумышленники предлагали своей жертве оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий требовалось внести предоплату или получить «доступ к платформе», после чего мошенники переставали выходить на связь.

В рамках мошенничества с трудоустройством клиенту предлагали вакансию, однако для выхода на работу он должен был установить специальное приложение. В действительности же оно оказывалось вредоносным ПО, которое предоставляло злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
ВТБ мошенничество россияне
Материалы по теме
ВТБ предупредил о мошенничестве с виртуальными клонами карт россиян
Финансы
ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники
Финансы
ВТБ сообщил о росте мошенничества через обновление банковских приложений
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Как Google, Amazon и Spotify снижают риски провала новых продуктовPro, 08:25
В подмосковной Яхроме при пожаре в СНТ погибли три человекаОбщество, 08:04
ВТБ назвал самые опасные схемы обмана россиян в первом месяце 2025 годаТехнологии и медиа, 08:00
Над российскими регионами за ночь сбили 83 беспилотникаПолитика, 07:49
«Яковлев» начал собирать первые Як-130МТехнологии и медиа, 07:46
В Гомеле засняли падение неопознанного горящего объектаПолитика, 07:39
WSJ сообщила, что Китай предложил организовать встречу Путина и ТрампаПолитика, 07:35
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В России впервые за шесть лет пересмотрели ставки отчислений за музыкуТехнологии и медиа, 07:30
Юрист рассказала о путанице с именем убийцы Пушкина в документахОбщество, 07:28
В Северной Осетии предупредили об угрозе атаки беспилотниковПолитика, 07:12
«Второй сорт». Почему средний класс начал сливаться с беднякамиPro, 07:00
Власти подготовили реформу нотариатаПолитика, 07:00
В Ростовской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 06:50
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий жителя ДонецкаПолитика, 06:42