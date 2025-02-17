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Военная операция на Украине ,  
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WP подтвердила, что Зеленский пропустит встречу США и России в Эр-Рияде

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

О том, что Киев не будет представлен на этих американо-российских переговорах, заявил и сам Зеленский. Украинский лидер прибыл в Саудовскую Аравию, но с «большой гуманитарной программой», а не с целью переговоров.

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Фото:Omar Havana / Getty Images

14 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал американо-российскую встречу «должностных лица высокого ранга» в Саудовской Аравии, он допустил участие в ней и Украины. Республиканец не уточнил, в каком формате должны пройти эти контакты.

Представители России и США должны будут обговорить возможную встречу глав своих государств в конце этого месяца, на которой лидеры планируют обсудить прекращение конфликта на Украине. Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путины может пройти «очень скоро».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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