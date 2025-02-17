Вильфанд спрогнозировал снег, ветер и гололед в четырех округах России

Снег, мокрый снег, сильный ветер и гололед будут в начале недели в регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В Южном федеральном округе (Ростовская область, Краснодарский край) в начале недели, до 18 февраля, пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, также будут гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега и гололедица, рассказал синоптик. По его словам, это связано с тем, что ночные температуры на юге европейской части страны сейчас низкие и составляют от минус 3 до минус 8 градусов, что на 4 градуса ниже нормы.

В Сочи будет очень сильный снег в предгорьях и горах, есть опасность образования лавин, поэтому выше тысячи метров кататься на лыжах нельзя, предупредил Вильфанд. В Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии метеорологи прогнозируют сильные осадки во всех видах.

На юге Камчатки в ближайшие дни ветер достигнет 20-22 м/с, также регион затронут сильный снег, налипание мокрого снега, метель, рассказал синоптик. В Приморском крае ветер может усиливаться до 20-25 м/с.

На юге Приволжского федерального округа в понедельник непогода будет наблюдаться в Оренбургской области.

Температура в центральной части Европейской России 15 февраля впервые в 2025 году опустилась ниже климатической нормы: до минус 8–13 ночью и минус 6–11 градусов днем.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу февраля у москвичей может появиться шанс возобновить лыжный сезон. К 23 февраля, Дню защитника Отечества, в столице высота снежного покрова достигнет 10 см.