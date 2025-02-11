Вильфанд: температура в центре России упадет ниже нормы впервые с начала года

Температура в Европейской России впервые опустится ниже нормы в 2025 году

Температура в центральной части Европейской России в субботу, 15 февраля, опустится ниже климатической нормы впервые в 2025 году. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу температура будет минус 8–13 ночью и минус 6–11 градусов днем.

Накануне ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что к 15 февраля в Москве похолодает до минус 10–12 ночью и минус 5–7 днем, что ниже нормы на 1,5 градуса. При этом, по ее словам, пик похолодания придется на воскресенье, 16 февраля.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу февраля у москвичей может появиться шанс возродить лыжный сезон. К 23 февраля, Дню защитника Отечества, в столице высота снежного покрова может достигнуть 10 см, отметил он.