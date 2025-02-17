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Военная операция на Украине ,  
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Шольц заявил, что Европа помогла Украине больше США

Сюжет
Военная операция на Украине

Европу «обязательно спросят» по поводу урегулирования конфликта на Украине, потому что она оказала Киеву больше поддержки, чем США. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов перед досрочными парламентскими выборами, дебаты транслировал немецкий телеканал NTV.

«Нас обязательно спросят, потому что без нас это невозможно. Европа оказала Украине больше поддержки, чем США», — сказал Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Так политик ответил вопрос ведущего, который уточнил, что значит «не позволим», если Европу «не спрашивают». До этого канцлер заявил, что Европа «не позволит никому» договориться о демилитаризации Украины, потому что стране нужна сильная армия даже после заключения мирного соглашения, чтобы ее больше никто не атаковал.

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Киев, Украина

Ранее Шольц заявил, что Германии необходимо как можно скорее увеличить помощь Киеву на фоне подготовки США и России к переговорам, отметив, что для этого бундестагу следует признать чрезвычайной ситуацией конфликт между Россией и Украиной и его «серьезные последствия для безопасности Германии и Европы».

Объем общеевропейской поддержки к началу января достиг €145 млрд. США за тот же период оказали военную поддержку на $69,2 млрд.

Москва осуждает поддержку Киева со стороны стран Запада.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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