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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Николаева сообщил о полном нарушении электрогенерации в городе

Сюжет
Военная операция на Украине

В Николаеве после ночных ударов дронов нарушена электрогенерация, абоненты тепловой электростанции (ТЭЦ) остались без тепла, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы», — написал он в своем телеграм-канале.

О том, что в Николаеве была повреждена теплоэлектростанция, ранее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, без отопления остались 46 тыс. человек.

Шмыгаль сообщил о повреждении теплоэлектростанции в Николаеве
Политика
Фото:Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

Ночью с 15 на 16 февраля в Николаеве, по данным украинских СМИ, раздались взрывы, в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Позднее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о пожаре после взрывов. По его словам, пострадал один человек, также был поврежден объект критической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Военная операция на Украине Николаев Украина электростанция повреждения
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