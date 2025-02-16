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Военная операция на Украине ,  
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Шмыгаль сообщил о повреждении теплоэлектростанции в Николаеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press
Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

В городе Николаев на юге Украины была повреждена теплоэлектростанция, без отопления остались 46 тыс. человек, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В настоящее время над восстановлением теплоснабжения работают специальные службы.

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Фото:ГСЧС Украины в Николаевской области

Ночью с 15 на 16 февраля в Николаеве, по данным украинских СМИ, раздались взрывы. Кроме этого, в городе звучал сигнал воздушной тревоги.

Позднее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о пожаре после взрывов. По его словам, тогда пострадал один человек, а также был поврежден объект критической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Николаев Украина электростанция повреждения Денис Шмыгаль
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