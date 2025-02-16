Шмыгаль сообщил о повреждении теплоэлектростанции в Николаеве

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

В городе Николаев на юге Украины была повреждена теплоэлектростанция, без отопления остались 46 тыс. человек, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В настоящее время над восстановлением теплоснабжения работают специальные службы.

Ночью с 15 на 16 февраля в Николаеве, по данным украинских СМИ, раздались взрывы. Кроме этого, в городе звучал сигнал воздушной тревоги.

Позднее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о пожаре после взрывов. По его словам, тогда пострадал один человек, а также был поврежден объект критической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.