В Николаеве после взрывов возник пожар, пострадал один человек, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.

«Все службы работают», — написал он.

О взрывах в городе до этого сообщали ТСН и «Суспiльне». В Николаевской области объявляли воздушную тревогу, ее отменили в 2:53 мск. Сигналы тревоги звучат в Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Взрывы в Николаеве звучали до этого в ночь на 12 февраля. После этого Ким сообщил о пожаре на одном из объектов инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.