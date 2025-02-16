В Николаеве после взрывов возник пожар
В Николаеве после взрывов возник пожар, пострадал один человек, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.
«Все службы работают», — написал он.
О взрывах в городе до этого сообщали ТСН и «Суспiльне». В Николаевской области объявляли воздушную тревогу, ее отменили в 2:53 мск. Сигналы тревоги звучат в Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Взрывы в Николаеве звучали до этого в ночь на 12 февраля. После этого Ким сообщил о пожаре на одном из объектов инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки