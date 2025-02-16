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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве после взрывов возник пожар

Сюжет
Военная операция на Украине

В Николаеве после взрывов возник пожар, пострадал один человек, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.

«Все службы работают», — написал он.

О взрывах в городе до этого сообщали ТСН и «Суспiльне». В Николаевской области объявляли воздушную тревогу, ее отменили в 2:53 мск. Сигналы тревоги звучат в Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Под Николаевом произошел пожар на объекте инфраструктуры после взрывов
Общество
Фото:Ed Ram / Getty Images

Взрывы в Николаеве звучали до этого в ночь на 12 февраля. После этого Ким сообщил о пожаре на одном из объектов инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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