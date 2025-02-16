В Николаеве начался пожар на объекте критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Николаеве на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, на объекте начался пожар.
Ранее Ким сообщил о взрывах в городе.
В ночь на 16 февраля взрывы также прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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