В Николаеве начался пожар на объекте критической инфраструктуры

Фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Николаеве на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, на объекте начался пожар.

Ранее Ким сообщил о взрывах в городе.

В ночь на 16 февраля взрывы также прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.