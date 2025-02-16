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Политика ,  
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Стубб назвал Мюнхенскую конференцию «дипломатической какофонией»

Глава Финляндии Стубб: Мюнхенская конференция стала «дипломатической какофонией»
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Matthias Schrader / AP / ТАСС)

Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией», заявил президент Финляндии Александр Стубб на полях конференции, передает Yle.

«Европе нужно активизироваться. Меньше разговоров и больше действий», — отметил Стубб.

По его словам, европейские страны должны продемонстрировать Соединенным Штатам свою стратегическую значимость с точки зрения обороны и доказать, что Европа нужна США.

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Марк Рютте

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления на мероприятии призвал Европу выдвигать конкретные предложения вместо жалоб на то, что она может оказаться вне переговоров по Украине. «И моим европейским друзьям я бы сказал: вступайте в дебаты, не жалуясь на то, что вы можете не оказаться за столом [переговоров], а выдвигая конкретные предложения, идеи, наращивайте расходы [на оборону]», — заявил Рютте.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог допустил, что Европа, возможно, физически не будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но пообещал, что ее интересы учтут.

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. По его итогу республиканец сообщил о достигнутой договоренности «немедленно» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. 

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Финляндия Александр Стубб Мюнхенская конференция
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