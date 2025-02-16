Песков заявил, что Трамп может приехать в Россию в любой момент

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, имея на это желание. Об этом в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Журналист также поинтересовался, рассматривается ли детально визит Трампа на День Победы 9 мая. «Президент Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот день», — отметил Песков.

Трамп и Путин 12 февраля провели телефонный разговор, в результате которого договорились о продолжении личных контактов и организации личной встречи.

Путин пригласил американского президента в Москву и выразил готовность принять представителей США, в том числе для обсуждения конфликта на Украине. В Белом доме позднее заявили, что пока не знают о каких-либо решениях по поводу визита Трампа в Россию.

Песков ранее заявил, что приглашение Трампа в Москву не означает, что республиканец приедет на празднование Дня Победы. «Есть приглашение и есть и взаимное приглашение, президенты упоминали об этом, но пока конкретного понимания на этот счет нет», — сказал он.