Володин заявил, что Вэнс дал объективную оценку ситуации в Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности дал объективную оценку происходящему в европейских странах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На конференции Вэнс заявил, что США больше всего беспокоит не угроза Европе со стороны России и Китая, а отступление европейских стран от некоторых их важнейших ценностей.

Володин считает, что участники конференции не поддержали Вэнса и «оказались не готовы услышать правду о себе». «Все последующие заявления, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости», — написал он.

По мнению спикера Госдумы, ЕС ждут серьезные изменения. «Демократические процедуры во многих странах Евросоюза стали носить декоративный характер. В общеевропейских структурах о них давно забыли и игнорируют», — добавил он.

На Мюнхенской конференции Вэнс также заявил, что Европе нужно не защищаться от кого-то, а понимать, что именно она защищает. Проблема ЕС заключается в том, что власти там должны подтвердить свой мандат на демократию, отметил он.

Реакцию представителей европейских стран участник украинской делегации, депутат Рады Алексей Гончаренко описал так: «Люди в зале были шокированы». «Большую часть выступления Вэнса европейские лидеры и официальные лица смотрели друг на друга, аплодисментов почти не было», — констатировал он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ответ заявила, что речь Вэнса звучала, как попытка США «завязать драку» с Евросоюзом. К тому же, по ее словам, союзникам лучше быть внимательнее к более серьезным угрозам, например, военной операции России на Украине.