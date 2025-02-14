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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело по фактам убийств жителей села Николаево-Дарьино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Военные следователи России возбудили уголовное дело против украинских военных в Курской области по статье о теракте в связи со смертью мирного населения в селе Николаево-Дарьино, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, с августа по декабрь 2024 года украинцы совершили убийства мирных жителей. Следователи узнали об этом от эвакуированных из этого населенного пункта граждан.

Те рассказали, что солдаты ВСУ «ограничивали свободное передвижение гражданского населения», одна из женщин упомянула смерти семи человек, произошедшие в разное время. Так, ее брат погиб «при целенаправленном попадании дрона», семилетний мальчик умер в подвале, куда, по словам свидетельницы «украинские военнослужащие намеренно запустили БПЛА».

«Несколько жителей заживо сгорели в своем доме, попавшем под удар. Помимо этого, имелись факты убийств гражданского населения из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении СК.

ВДВ ранее сообщало, что в селе Николаево-Дарьино убили почти всех мужчин. «В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — отмечала пресс-служба войск.

Дело расследуется по ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт).

СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской области
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В январе СК возбудил дело против украинских военнослужащих по обвинению в гибели не менее семи мирных граждан в Курской области. По данным Следственного комитета, солдаты ВСУ «совершили убийство» людей, укрывавшихся в подвале жилого дома в селе Русское Поречное Суджанского района. Дело расследуется по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку).

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