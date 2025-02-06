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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о трех жертвах удара дрона на дороге в закрытое село

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на село Логачевка в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что дрон сбросил взрывчатку на легковую машину, в которой, предположительно, находились мужчина и две девушки восемнадцати и четырнадцати лет.

«Они скончались на месте», — написал он.

Гладков напомнил о том, что ездить в Логачевку запрещено, так как там действует режим чрезвычайной ситуации с 27 октября 2022 года.

«Населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя», — повторил губернатор.

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Ранее в феврале беспилотник атаковал поселок Малиновка Белгородского района. В результате взрыва ранения получил мужчина, он умер от полученных травм.

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Белгородская область Вячеслав Гладков смерть беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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