Гладков сообщил о трех жертвах удара дрона на дороге в закрытое село
Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на село Логачевка в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что дрон сбросил взрывчатку на легковую машину, в которой, предположительно, находились мужчина и две девушки восемнадцати и четырнадцати лет.
«Они скончались на месте», — написал он.
Гладков напомнил о том, что ездить в Логачевку запрещено, так как там действует режим чрезвычайной ситуации с 27 октября 2022 года.
«Населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя», — повторил губернатор.
Ранее в феврале беспилотник атаковал поселок Малиновка Белгородского района. В результате взрыва ранения получил мужчина, он умер от полученных травм.
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