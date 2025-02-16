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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Минтранс сообщил о скором завершении демонтажа танкера «Волгонефть-239»

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

Минтранс сообщил о скором завершении демонтажа танкера «Волгонефть-239»
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Специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа танкера «Волгонефть-239», сообщает пресс-служба Минтранспорта России.

Ранее были полностью демонтированы жилая надстройка и машинное отделение судна. Более 244 т металла, что составляет почти 35% от общего веса кормовой части танкера, уже вывезены на переработку.

На текущем этапе осуществляется утилизация нижней части корпуса судна, одной из самых сложных фаз операции. Для переноса конструкции на сушу устанавливаются упоры, а специалисты используют подъемные механизмы и блоки для дальнейшей разделки.

Как выглядит потерпевший крушение в Керченском проливе танкер
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В начале февраля специалисты приступили к демонтажу палубной части танкера «Волгонефть-239», который с 15 декабря 2024 года находится на мели в районе мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края. 

К концу января 2025 года удалось полностью очистить танки и отсеки кормовой части судна от мазута. С 19 по 25 января специалисты откачали около 1488 т нефтепродукта, который затем был перегружен в железнодорожные цистерны.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря, они перевозили порядка 9,2 тыс. т мазута. В результате утечки часть нефтепродуктов попала в Черное море, а затем на пляжи Анапы, Темрюкского района и Крыма. Минприроды России оценило объем утечек в 4 тыс. т.

После аварии пострадали животные и птицы. Согласно данным оперштаба, лишь 15% птиц смогли выжить после реабилитации.

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Волгонефть танкер разлив мазута Керченский пролив
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