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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Как выглядит потерпевший крушение в Керченском проливе танкер

Появились кадры с потерпевшим крушение в Керченском проливе танкером
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

Как выглядит потерпевший крушение в Керченском проливе танкер
Video

Появились видео с танкером «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Черном море. На кадрах, которые сняли с борта вертолета, видно, что судно стоит на мели, у него оторван нос.

На вертолете в облете участвовали первый вице-губернатор, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась и замначальника ГУ МЧС России по краю Алексей Мельников.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута. Первое судно затонуло, второе село на мель, у него оторвана носовая часть.

После их крушения на берег в Краснодарском крае вылился мазут, который перевозили танкеры. Мазут толстым слоем покрыл пляжи. С них к 1 января собрали в общей сложности 71,4 тыс. т загрязненного грунта и песка.

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Керченский пролив танкер Черное море
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