В Раде анонсировали визит на Украину членов Еврокомиссии 24 февраля

Киев, Украина (Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Весь состав Еврокомиссии посетит Киев, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его данным, чиновники приедут в украинскую столицу 24 февраля — в годовщину начала Россией военной операции на Украине.

С начала этого года на Украину приезжали британский премьер и глава МИД Кир Стармер и Дэвид Лэмми, а также немецкий министр обороны Борис Писториус. Канцлер Германии Олаф Шольц также посещал Украину в конце прошлого года.

В середине февраля глава Генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман заявил, что Украине следует изучить, насколько необходимы и оправданны ограничения, введенные в стране в рамках военного положения. Он отметил, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры в стране. При этом Копман выразил уверенность в том, что Киев «вернется к конституционной нормальности» после окончания российской военной операции.