В Раде анонсировали визит на Украину членов Еврокомиссии 24 февраля
Весь состав Еврокомиссии посетит Киев, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
По его данным, чиновники приедут в украинскую столицу 24 февраля — в годовщину начала Россией военной операции на Украине.
С начала этого года на Украину приезжали британский премьер и глава МИД Кир Стармер и Дэвид Лэмми, а также немецкий министр обороны Борис Писториус. Канцлер Германии Олаф Шольц также посещал Украину в конце прошлого года.
В середине февраля глава Генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман заявил, что Украине следует изучить, насколько необходимы и оправданны ограничения, введенные в стране в рамках военного положения. Он отметил, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры в стране. При этом Копман выразил уверенность в том, что Киев «вернется к конституционной нормальности» после окончания российской военной операции.
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