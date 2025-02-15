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Военная операция на Украине ,  
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В Раде анонсировали визит на Украину членов Еврокомиссии 24 февраля

Депутат Рады Гончаренко: 24 февраля Украину посетит весь состав Еврокомиссии
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Весь состав Еврокомиссии посетит Киев, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его данным, чиновники приедут в украинскую столицу 24 февраля — в годовщину начала Россией военной операции на Украине.

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Киев, Украина, февраль 2025 года

С начала этого года на Украину приезжали британский премьер и глава МИД Кир Стармер и Дэвид Лэмми, а также немецкий министр обороны Борис Писториус. Канцлер Германии Олаф Шольц также посещал Украину в конце прошлого года.

В середине февраля глава Генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман заявил, что Украине следует изучить, насколько необходимы и оправданны ограничения, введенные в стране в рамках военного положения. Он отметил, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры в стране. При этом Копман выразил уверенность в том, что Киев «вернется к конституционной нормальности» после окончания российской военной операции.

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