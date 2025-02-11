В Еврокомиссии посоветовали Украине смягчить военное положение

Украине следует изучить, насколько необходимы и оправданы ограничения, введенные в стране в рамках военного положения, заявил глава Генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман на конференции, посвященной вопросу присоединения Киева к Евросоюзу. Его слова передает «Страна.ua».

Он отметил, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры в стране. При этом Копман выразил уверенность в том, что Украина «вернется к конституционной нормальности» после окончания российской военной операции.

«Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить», — добавил он, обращаясь к присутствовавшим на конференции депутатам Верховной рады.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены президентом Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. Срок полномочий Зеленского должен был истечь в мае прошлого года, однако президентские выборы, запланированные на март 2024-го, были отменены из-за конституционного запрета на проведение выборов во время военного положения. В октябре 2023 на Украине также отменили парламентские выборы.

Зеленский в очередной раз подписал закон о продлении военного положения 5 февраля. Оно будет действовать еще 90 суток, с 8 февраля по 9 мая.