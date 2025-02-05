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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Британии приехал на Украину

Залужный сообщил о визите на Украину главы МИД Британии Лэмми
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Zaluzhnui / Telegram
Фото: Zaluzhnui / Telegram

На Украину прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщил в телеграм-канале украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он опубликовал фото с главой МИД Британии на фоне поезда.

«Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины», — заявил Залужный.

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Политика
Рафаэль&nbsp;Гросси

На Украину в середине января приезжал британский премьер Кир Стармер. Во время его визита Соединенное Королевство и Украина заключили соглашение о 100-летнем партнерстве. Стармер также объявил, что Лондон передаст Киеву новые артиллерию и мобильную систему ПВО Grateful.

️Великобритания также планирует в рамках соглашения с Киевом отправлять на Украину своих курсантов, чтобы те могли перенять опыт украинских Вооруженных сил.

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Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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