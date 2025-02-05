Глава МИД Британии приехал на Украину
На Украину прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщил в телеграм-канале украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он опубликовал фото с главой МИД Британии на фоне поезда.
«Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины», — заявил Залужный.
На Украину в середине января приезжал британский премьер Кир Стармер. Во время его визита Соединенное Королевство и Украина заключили соглашение о 100-летнем партнерстве. Стармер также объявил, что Лондон передаст Киеву новые артиллерию и мобильную систему ПВО Grateful.
️Великобритания также планирует в рамках соглашения с Киевом отправлять на Украину своих курсантов, чтобы те могли перенять опыт украинских Вооруженных сил.
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