Мэр Борисполя предупредил о риске «глобальной очистки» власти на Украине
Украине может грозить «глобальная очистка» среди действующей власти из-за мер против оппозиции, заявил мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко. Видео с его обращением было опубликовано в телеграм-канале партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.
Так он прокомментировал санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины, введенные против экс-президента.
«Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — сказал Борисенко.
По словам мэра города, разным силам во власти страны следует объединяться на фоне боевых действий. Борисенко отметил, что «не понимает», что происходит в стране.
В телеграм-канале также собраны мнения других политиков и чиновников о санкциях в адрес Порошенко.
13 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные рестрикции против Порошенко, а также бизнесмена Игоря Коломойского и политика Виктора Медведчука. Экс-президент назвал санкции провокацией и антиконстуционным решением.
В список также внесены бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго и предприниматель Геннадий Боголюбов, бывший партнер Коломойского.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность снятия ограничений в отношении Порошенко, если тот передаст армии страны свои деньги, которые были выведены из страны.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки