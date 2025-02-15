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Политика ,  
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Мэр Борисполя предупредил о риске «глобальной очистки» власти на Украине

Владимир Борисенко
Владимир Борисенко (Фото: из личного архива Владимира Борисенко)

Украине может грозить «глобальная очистка» среди действующей власти из-за мер против оппозиции, заявил мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко. Видео с его обращением было опубликовано в телеграм-канале партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Так он прокомментировал санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины, введенные против экс-президента.

«Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — сказал Борисенко.

По словам мэра города, разным силам во власти страны следует объединяться на фоне боевых действий. Борисенко отметил, что «не понимает», что происходит в стране.

В телеграм-канале также собраны мнения других политиков и чиновников о санкциях в адрес Порошенко.

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13 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные рестрикции против Порошенко, а также бизнесмена Игоря Коломойского и политика Виктора Медведчука. Экс-президент назвал санкции провокацией и антиконстуционным решением.

В список также внесены бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго и предприниматель Геннадий Боголюбов, бывший партнер Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность снятия ограничений в отношении Порошенко, если тот передаст армии страны свои деньги, которые были выведены из страны.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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