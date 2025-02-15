В Раде сообщили о намеках США по приватизации части экономики Украины

Алексей Гончаренко (Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США хотят приватизировать часть экономики Украины, стороны ожидает «очень жесткий договор», сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Будет очень жесткий договор с США по нашим ресурсам, и там есть намеки о приватизации некоторых частей нашей экономики. ЕС за то, чтобы мы стали членами Союза. Это неизменно. И это хорошие новости. Нам в этом равенстве нужно сохранить армию, ее финансирование и развитие экономики. Не все пропало. Но ситуация очень сложная», — сказал он.

В начале месяца президент США Дональд Трамп анонсировал сделку с Украиной, которая подразумевает гарантии безопасности при разных сценариях урегулирования конфликта с Россией в обмен на редкоземельные металлы. Он оценивал объем соглашения в $500 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности Киева к совместной Западом разработке полезных ископаемых. Эти ресурсы предлагал ЕС премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в недрах Украины находится 22 из 30 критически важных для блока полезных ископаемых, в частности литий, титановая и урановая руда.

Обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин сообщал, что члены американского конгресса передали Зеленскому соответствующее соглашение, однако тот отказался его подписывать. По словам журналиста, документ подразумевал право США на 50% запасов полезных ископаемых Украины.