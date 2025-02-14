Шмыгаль предложил ЕС природные ресурсы Украины
Украина не стремится в ЕС ради получения финансирования, преференций или льгот, в недрах страны есть 22 из 30 полезных ископаемых, которые являются критически важными для блока, написал украинский премьер-министр в колонке для европейской версии издания Politico.
По его словам, Украина уже является основой обороны всей Европы, а также имеет значительные запасы природных ископаемых, в частности урановой и титановой руды, а также лития.
«Она [Украина] занимает первое место в Европе по запасам урановой руды, имея возможность удовлетворять собственные потребности в энергии, а также экспортировать уран — особенно с учетом того, что спрос на атомную энергетику в Европе растет, — отметил Шмыгаль. — Прогнозируется, что к 2030 году мировой спрос [на литий] достигнет 6 млн метрических тонн. Мы готовы создать совместные предприятия в этой области, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС».
Шмыгаль добавил, что Украина также входит в первую десятку стран по запасам титановой руды. «Мы могли бы заменить российский титан на европейском рынке, способствуя развитию как гражданской промышленности ЕС, так и передовых военных технологий», — подчеркнул премьер.
По его словам, «речь идет о сотнях миллиардов долларов» для европейского бизнеса и создании производства и рабочих мест как на Украине, так и в странах ЕС.
«Мы страна, которая знает себе цену и честна со своими союзниками, — добавил он. — ЕС — это наш осознанный выбор, а не временная прихоть. И мы доказываем искренность своих намерений с оружием в руках».
В начале февраля президент США Дональд Трамп анонсировал сделку с Украиной, в рамках которой ей будут обеспечены гарантии безопасности при любых условиях мирного урегулирования конфликта с Россией в обмен на редкоземельные металлы. Республиканец оценивал объем сделки в $500 млн. Украинский лидер Владимир Зеленский подтверждал готовность к совместной с Западом разработке полезных ископаемых. Он допускал подписание соответствующих документов на Мюнхенской конференции 14-16 февраля.
По данным УНИАН, Киев доработал соглашение и передал американской делегации, США взяли время до 17:00 пятницы, 14 февраля, чтобы доработать документ.
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