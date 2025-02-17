Большинство россиян сообщили об отсутствии страха потерять работу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство трудоустроенных россиян (74,5%) сообщили, что не боятся потерять работу по инициативе работодателя, следует из результатов опроса сервиса HH.ru (есть у РБК). Этот показатель на 2.6% ниже, чем в четвертом квартале 2024 года, но по прежнему показывает высокую долю уверенных в своем положении на работе россиян.

Опрос проводился с 28 декабря 2024 года по 20 января 2026 года и охватил 38,3 тыс. респондентов — работников и соискателей.

Страх потерять работу чаще всего ощущают соискатели старше 55 лет, среди которых 20,6% заявили о высоком риске увольнения. В то же время в начале 2025 года этот показатель снизился с 23,5% в конце 2024 года. Среди молодежи до 18 лет также наблюдается улучшение ситуации: страх увольнения уменьшился с 23,0% в конце 2024 года до 16,4% в начале 2025 года.

Заметное увеличение чувства риска увольнения отмечается среди соискателей 25–34 лет, где доля таких респондентов выросла с 13,7 до 15,6%.

Маркетологи и специалисты по рекламе чаще других профессий сообщают о страхе потерять работу (21,6%). Следом идут HR-менеджеры (20,2%) и IT-специалисты (20,1%).

Наибольший уровень уверенности в своей занятости наблюдается среди работников в сферах «Спорт, салоны красоты» (85,1%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82,6%) и «Медицина, фармацевтика» (81,0%).

Минтруд в феврале 2025 года спрогнозировал, что к 2029 году в России уменьшится потребность в работниках госуправления и торговли. Снижение коснется таких профессий, как финансовые специалисты, пиарщики и маркетологи. В то же время наибольший рост ожидается в сфере персональных услуг и обрабатывающей промышленности. Особенно возрастет потребность в механиках, аналитиках программного обеспечения и специалистах по транспортным перевозкам.

В ведомстве ожидают, что до 2030 года для покрытия потребности экономики потребуется дополнительно 3,1 млн работников. Прогноз также указывает на значительный рост занятости в сфере IT, науки и обрабатывающего производства.