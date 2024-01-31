 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

HeadHunter представил рейтинг лучших работодателей

Альфа-банк возглавил ежегодный рейтинг лучших работодателей по версии hh.ru
Альфа-банк RU000A0JXRV7 Купить
«Яндекс» YNDX ₽3 044,4 -1,09% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

HeadHunter (hh.ru) представил ежегодный «Рейтинг работодателей России», по итогам 2023 года первую строчку среди крупнейших компаний в нем занял Альфа-банк.

Исследование проводилось методом опросов и тестирований среди HR-специалистов, сотрудников и соискателей.

Рейтинг составлялся по нескольким метрикам: это уровень развития HR-функции в компании, ее внешняя узнаваемость и привлекательность для соискателей, а также готовность сотрудников рекомендовать ее другим. Через опросы hh.ru определял уровень технологичности и социальной ориентированности компании, ее способность быстро реагировать на требования времени и новые вызовы.

Крупнейшими считаются компании, в которых работают 5001 человек и более. Вторую строчку в рейтинге занял «Яндекс», третью — ВТБ. Также в пятерку вошли Tele2 и «Аэрофлот».

В прошлом году лидером рейтинга среди крупнейших компаний стал «Сбер». В компании РБК пояснили, что в этом году решили не участвовать в исследовании.

Первое место среди крупных компаний с численностью штата от 1 тыс. до 5 тыс. человек заняла 2ГИС. Второе место досталось издательству «Эксмо», третье получил банк «Точка». РБК занял шестую позицию.

В топ-3 студенческого рейтинга лучших работодателей вошли VK и «Тинькофф»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Лидером среди средних компаний, где трудятся от 251 до 1 тыс. человек, стал онлайн-кинотеатр «Иви». Вторую строчку в рейтинге занял «СберМаркетинг», третью — онлайн-кинотеатр Okko.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Рейтинг работодателей среди небольших компаний (численность персонала — 100–250 человек) возглавил центр развития «Среда возможностей». Вторая строчка досталась лейблу Black Star, третья — порталу Sports.ru.

Самой лояльной компанией hh.ru признал «Самолет плюс Омск-Центр», а компанией, где лучше всего развиты HR-процессы, — группу НЛМК. Наиболее популярной компанией у соискателей также стал Альфа-банк.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Рейтинг HeadHunter работодатели
Материалы по теме
В топ-3 студенческого рейтинга лучших работодателей вошли VK и «Тинькофф»
Общество
РБК представил рейтинг российских работодателей
Бизнес
РЖД возглавили рейтинг крупнейших работодателей России по версии Forbes
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
Магия повседневности: обзор драмы «Идеальные дни» Вима Вендерса Life, 15:00
В Киев приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд Политика, 14:57
В Минпромторге решили создать управление по дронам и роботам Технологии и медиа, 14:55
Новак рассказал о всплесках дисконта на российскую нефть Экономика, 14:53
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 14:45
Россиянка вышла в 1/4 финала турнира WTA в Таиланде после отказа испанки Спорт, 14:44
Стала известна дата первого боя Умара Нурмагомедова в UFC после операции Спорт, 14:44
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Инвесторы Китая увеличили вложения в золото на фоне падения рынка акций Инвестиции, 14:41
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 14:35
В Киеве заявили о зачислении в бюджет активов Сальдо и Дерипаски Политика, 14:33
Напишите своей компании некролог. Как создать прорывной бренд Pro, 14:32
Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях Политика, 14:31
«РИА Новости» узнали результаты экспертизы по сбившей Ил-76 ракете Политика, 14:17
WP узнала, как Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного Политика, 14:09