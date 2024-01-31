HeadHunter представил рейтинг лучших работодателей
HeadHunter (hh.ru) представил ежегодный «Рейтинг работодателей России», по итогам 2023 года первую строчку среди крупнейших компаний в нем занял Альфа-банк.
Исследование проводилось методом опросов и тестирований среди HR-специалистов, сотрудников и соискателей.
Рейтинг составлялся по нескольким метрикам: это уровень развития HR-функции в компании, ее внешняя узнаваемость и привлекательность для соискателей, а также готовность сотрудников рекомендовать ее другим. Через опросы hh.ru определял уровень технологичности и социальной ориентированности компании, ее способность быстро реагировать на требования времени и новые вызовы.
Крупнейшими считаются компании, в которых работают 5001 человек и более. Вторую строчку в рейтинге занял «Яндекс», третью — ВТБ. Также в пятерку вошли Tele2 и «Аэрофлот».
В прошлом году лидером рейтинга среди крупнейших компаний стал «Сбер». В компании РБК пояснили, что в этом году решили не участвовать в исследовании.
Первое место среди крупных компаний с численностью штата от 1 тыс. до 5 тыс. человек заняла 2ГИС. Второе место досталось издательству «Эксмо», третье получил банк «Точка». РБК занял шестую позицию.
Лидером среди средних компаний, где трудятся от 251 до 1 тыс. человек, стал онлайн-кинотеатр «Иви». Вторую строчку в рейтинге занял «СберМаркетинг», третью — онлайн-кинотеатр Okko.
Рейтинг работодателей среди небольших компаний (численность персонала — 100–250 человек) возглавил центр развития «Среда возможностей». Вторая строчка досталась лейблу Black Star, третья — порталу Sports.ru.
Самой лояльной компанией hh.ru признал «Самолет плюс Омск-Центр», а компанией, где лучше всего развиты HR-процессы, — группу НЛМК. Наиболее популярной компанией у соискателей также стал Альфа-банк.
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