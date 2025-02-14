Захарова обвинила Киев в подготовке провокаций на ядерных объектах

Мария Захарова (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

В преддверии Мюнхенской конференции украинские власти готовились провести провокации на ядерных объектах Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Видеозапись пресс-конференции опубликована на канале МИДа в YouTube.

Захарова уточнила, что Москва заранее получила информацию о подготовке акций такого рода, именно с этим были связаны сообщения о взрыве на саркофаге Чернобыльской АЭС, которые распространяла украинская сторона.

«И я могу больше сказать — у нас была такая информация. <...> Другое дело, что реализовали они эту провокацию в отношении Чернобыльской АЭС», — сказала Захарова.

Ей задали вопрос о срыве ротации специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.

«Мне кажется, что задача была именно к Мюнхену нарастить активность, а может, даже и предпринять критические террористические шаги в отношении ЗАЭС. Поэтому киевскому режиму не нужны были там сотрудники МАГАТЭ. <...> Поэтому они не хотели, чтобы те туда приезжали», — пояснила представитель МИДа.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ложной информацию о нанесении ударов Россией по объектам ядерной энергетики, в частности по саркофагу на Чернобыльской АЭС.

«По поводу Чернобыля я не располагаю точной информацией. Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. <...> Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке», — сказал он.

Утром 14 февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в X (ранее Twitter) сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС.

«В ночь на 14 февраля, около 1:50, команда МАГАТЭ, работавшая на чернобыльской площадке, услышала взрыв около нового безопасного конфайнмента (НБК, защитное сооружение в виде арки), который защищает остатки четвертого энергоблока бывшей Чернобыльской АЭС, что привело к пожару. Им сообщили, что беспилотник врезался в крышу», — говорится в сообщении.

Накануне Захарова обвинила украинские власти в срыве плановой ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Сотрудники МАГАТЭ, с начала февраля ожидавшие замены своих коллег, не смогли попасть на станцию из-за того, что украинские власти отказались пропустить их, говорилось в комментарии представителя МИДа. В свою очередь, Россия подготовила все необходимые условия для проведения ротации, включая гарантии безопасности и разработку схемы перемещений, подчеркнула она. Захарова уточнила, что ротация должна была состояться еще 5 февраля, но была перенесена на 12 февраля из-за провокационных действий украинской стороны.

Как пояснила Захарова, ротация началась 12 февраля в штатном режиме, однако движение представителей МАГАТЭ было заблокировано ВСУ. По ее словам, российские военные несколько часов ожидали экспертов в условленном месте, находясь под угрозой атак с украинских БПЛА. Несмотря на это, специалисты МАГАТЭ так и не прибыли, и в связи с ухудшением ситуации было принято решение об отзыве российской группы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на 12 февраля ротация сотрудников агентства была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе.