В Севастополе водитель скорой помощи погиб в ДТП

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Водитель машины скорой помощи погиб в автокатастрофе на перекрестке проспекта Генерала Острякова с автодорогой «Подъезд к Максимовой даче» в Севастополе, сообщила пресс-служба местной полиции.

Служебная машина столкнулась с легковым автомобилем Nissan, после чего тот выехал за проезжую часть и наехал на «световую опору», а машина скорой помощи опрокинулась.

Ранения различной степени тяжести получили водитель Nissan 1972 года рождения и пассажиры скорой помощи — две женщины 36 и 60 лет и ребенок 2020 года рождения.

Прошлым летом в Севастополе в аварии с автобусом один человек погиб, еще четверо пострадали. Тогда водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после чего последний выехал за пределы дороги.

В начале февраля в Белгороде водитель BMW на большой скорости проехал на красный свет и врезался в машину скорой помощи. Тогда два медика погибли и еще четыре человека пострадали. По факту произошедшего возбудили дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).