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Общество ,  
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В Севастополе в ДТП с автобусом один человек погиб, четверо пострадали

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Севастополе в результате аварии с автобусом один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

ДТП произошло на Стрелецком спуске, расположенном в центре города. «Водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали», — говорится в публикации. Всех пострадавших доставили в больницы.

МВД уточняет, что водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после чего последний выехал за пределы дороги. Среди пострадавших — три пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля, добавили в ведомстве.

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Фото:ГУ МВД России по Кемеровской области

27 июня на трассе в Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком, который стоял на дороге. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей, четверых доставили в больницу.

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ДТП ДТП с автобусом Севастополь пострадавшие
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