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Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусом

Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусом
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В Волховском районе Ленинградской области столкнулись грузовой автомобиль и автобус, сообщило региональное следственное управление.

ДТП произошло на 120-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», уточнили в ведомстве. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель грузового «КАМАЗа» выехал с прилегающей территории, проигнорировав требование знаков «Уступи дорогу» и «Поворот только направо».

В результате, по данным СК, погиб один человек, еще 11 пострадали.

Как уточнили в администрации региона, по информации областного комздрава, врачи Волховской межрайонной больницы оказывают помощь 15 пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП.

Среди пострадавших один ребенок. В тяжелом состоянии находятся три человека — двое в реанимации, один пассажир от госпитализации отказался.

В Приморском крае 14 человек пострадали в ДТП с лесовозом и автобусом
Общество
Фото:УМВД России по Приморскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — статья 238 Уголовного кодекса.

Ранее в Приморском крае произошло ДТП с участием лесовоза и маршрутного автобуса, пострадали 14 человек. По данным прокуратуры региона, причиной аварии стал занос груженого прицепа лесовоза.

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Теги
Ленинградская область ДТП с автобусом фура
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