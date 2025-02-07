В Белгороде после ДТП с машиной скорой помощи возбудили уголовное дело

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Следователи в Белгороде возбудили уголовное дело после ДТП с машиной скорой помощи, в котором два медика погибли и еще четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело завели по ч. 5 статьи 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



По информации прокуратуры, в ночь на 7 февраля на перекрестке улиц Попова и Проспекта Славы водитель BMW на большой скорости проехал на красный свет и врезался в карету скорой помощи.

В результате аварии машины столкнулись со столбом линии электропередач и стеной здания, сообщили в УМВД по Белгородской области. Две пассажирки кареты скорой помощи — фельдшеры 38 и 45 лет Ольга Любимова и Марина Паровышник — скончались от полученных травм. С повреждениями различной степени тяжести в больницу попали оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW.

По информации телеграм-канала Shot, за рулем BMW был 28-летний Рамазан Гаджимурадов — детский тренер по ММА в Мурманской области. Сам он получил травмы.

Ранее в пятницу, 7 февраля, в Москве машина дорожно-патрульной службы столкнулась с автомобилем Porsche актера Дениса Матросова. Травмы получили двое полицейских. Актер также пострадал, «но не так сильно», как сотрудники патрульной службы, сообщила пресс-секретарь артиста Алена Мажарова.