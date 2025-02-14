Энергодар оказался частично обесточен после артобстрела со стороны ВСУ

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Энергодар, а также Каменка-Днепровский и Веселовский районы Запорожской области оказались частично обесточенными в результате артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио главы региона Максим Пухов.

«ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет», — уточнил он.

Специалисты, оперативно приступившие к ремонту, в части Энергодара восстановили водо- и энергоснабжение. «Света пока нет частично в 1-м и полностью в 4-м микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением», — добавил Пухов.

Как ранее уточнило Минэнерго Запорожской области, ВСУ в ночь на 14 февраля атаковали расположенную в Энергодаре Запорожскую ТЭС, без электричества остались более 50 тыс. абонентов.

ТЭС расположена вблизи Запорожской АЭС. 12 февраля глава региона Евгений Балицкий сообщил об атаке дронов по объекту, один из ударов пришелся по месту, расположенному в 300 м от первого реактора. На следующий день российское Минобороны заявило, что в этот же день из-за преднамеренных действий украинской стороны была сорвана ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Их миссия находится там с 2022 года.

Российский МИД также обвинил Киев в отмене ротации. Уточнялось, что смена экспертов должна была пройти еще 5 февраля, но была перенесена на 12 февраля «по вине Украины». Однако и в этот день сотрудники МАГАТЭ не смогли попасть на станцию, так как ВСУ отказались пропустить их.