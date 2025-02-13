Минобороны обвинило Украину в отмене ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

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Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС), запланированная на 12 февраля, не состоялась из-за преднамеренных действий украинской стороны, заявило Минобороны.

«Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию «режима тишины» в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ», — говорится в заявлении.

Российский МИД ранее также обвинил Киев в отмене ротации. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что смена экспертов должна была пройти еще 5 февраля, но была перенесена на 12 февраля «по вине Украины». Однако, как указала Захарова, в назначенный день сотрудники МАГАТЭ не смогли попасть на станцию, так как Вооруженные силы Украины отказались пропустить их.

В самом МАГАТЭ объяснили отмену ротации «интенсивной военной активностью в регионе». Гендиректор агентства Рафаэль Гросси назвал «совершенно недопустимым» то, что безопасность сотрудников организации «подвергается такой опасности». Он рассказал, что ведет консультации с Россией и Украиной по этому вопросу.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области, это самая крупная атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Станция регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга. Глава МАГАТЭ неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной.