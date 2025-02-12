Балицкий сообщил об атаке дрона ВСУ на автостоянку вблизи реактора ЗАЭС
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал в Энергодаре автомобильную стоянку, расположенную в 300 метрах от реактора
Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — сообщается в посте.
По словам Балицкого, в регионе работает ПВО. Он призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России на фоне референдума, по итогам которого в состав страны вошли четыре региона: Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной. Агентство рекомендовало не перезапускать шесть реакторов станции, пока есть угроза ядерной безопасности. Сейчас они находятся в режиме «холодного останова».
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