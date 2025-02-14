Запорожское Минэнерго: 50 тыс. человек остались без света после удара ВСУ

В Запорожской области у 50 тыс. абонентов пропал свет после удара ВСУ

В Энергодаре была атакована Запорожская ТЭС. Без электричества остались жители города и близлежащих муниципальных округов — Веселовского и Каменско-Днепровского

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

ВСУ атаковали расположенную в Энергодаре Запорожскую ТЭС, без электричества остались более 50 тыс. абонентов, сообщило минэнерго региона.

«В ночь на 13 февраля, в 23:40, Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет», — сказано в сообщении.

Подача электричества после атаки прекращена в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.

ТЭС расположена вблизи Запорожской АЭС. 12 февраля глава региона Евгений Балицкий сообщил об атаке дронов по объекту, один из ударов пришелся по месту, расположенному в 300 м от первого реактора. На следующий день российское Минобороны заявило, что в этот же день из-за преднамеренных действий украинской стороны была сорвана ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Их миссия находится там с 2022 года.

Российский МИД также обвинил Киев в отмене ротации. Уточнялось, что смена экспертов должна была пройти еще 5 февраля, но была перенесена на 12 февраля «по вине Украины». Однако и в этот день сотрудники МАГАТЭ не смогли попасть на станцию, так как ВСУ отказались пропустить их.