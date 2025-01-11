Зурабишвили заявила, что США помогут «вырвать Грузию из когтей России»

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Reuters)

В Европе и США у Грузии много «друзей», которые помогут вырвать страну «из когтей» России, заявила экс-президент Саломе Зурабишвили. Ее слова передала газета Batumelebi.

Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

«Я поеду в Вашингтон, где у нас есть друг, у которого за Грузию болит сердце и который делает все, чтобы помочь нам вырвать Грузию из когтей северного недруга», — сказала она во время встречи в городе Зугдиди со сторонниками оппозиции в рамках своего регионального турне.

Она также призвала продолжить протесты в стране как демонстрацию для внешнего мира, призывающую союзников помочь Грузии.

Ранее Зурабишвили заявила о том, что переехала в новый офис, в котором продолжит выполнять функции президента. «Я хотела бы принять вас сегодня в новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани», — заявила она. Зурабишвили подчеркнула, что она «президент и будет президентом». По ее мнению, действующие правительство и парламент нелегитимны, они «украли выборы», а «страна находится в тупике». Зурабишвили также подчеркнула, что все государственные институты находятся в руках одной партии — «Грузинская мечта».

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность 29 декабря. Его выбрала избирательная коллегия из 300 человек, где большинство голосов было у правящей партии «Грузинская мечта».