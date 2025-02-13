Дипломаты пообещали выяснить наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Johannes Simon / Getty Images Фото: Johannes Simon / Getty Images Фото: Johannes Simon / Getty Images Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Johannes Simon / Getty Images Фото: Johannes Simon / Getty Images

Генконсульство России в Бонне выяснит, были ли среди пострадавших в Мюнхене россияне. Об этом сообщили в самой дипмиссии.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», — говорится в сообщении ведомства.



Дипломаты также призвали сохранять бдительность в местах массового скопления людей.

Ранее в четверг, 13 февраля, в Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих работников бюджетного сектора, пострадали 20 человек. Полиция обезвредила водителя машины на месте.

По информации Bild, в забастовке принимали участие многие городские служащие, они требовали повышения зарплаты на 8% и премий, а также три дополнительных выходных.

В декабре автомобиль протаранил толпу в другом немецком городе, Магдебурге. Там проходила рождественская ярмарка. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок, пострадали более 200.