 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Дипломаты пообещали выяснить наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Генконсульство России в Бонне выяснит, были ли среди пострадавших в Мюнхене россияне. Об этом сообщили в самой дипмиссии.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломаты также призвали сохранять бдительность в местах массового скопления людей.

Ранее в четверг, 13 февраля, в Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих работников бюджетного сектора, пострадали 20 человек. Полиция обезвредила водителя машины на месте.

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих
Общество

По информации Bild, в забастовке принимали участие многие городские служащие, они требовали повышения зарплаты на 8% и премий, а также три дополнительных выходных.

В декабре автомобиль протаранил толпу в другом немецком городе, Магдебурге. Там проходила рождественская ярмарка. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок, пострадали более 200.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
Генконсульство России Германия Мюнхен пострадавшие
Материалы по теме
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих
Общество
В Мюнхене при наезде машины на толпу бастующих пострадали 20 человек
Общество
В машине въехавшего в толпу в Магдебурге нашли завещание
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи с Замбией и НигериейСпорт, 17:32
Полицейских в «Сириусе» впервые в России пересадили на электросамокатыОбщество, 17:30
МКК раскрыл информацию о числе пленных в России и на УкраинеПолитика, 17:27
В Мюнхене не увидели связи наезда на толпу с конференцией по безопасностиПолитика, 17:24
«Стрелка» сменила владельцевБизнес, 17:20
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
«Пророк» с Юрой Борисовым: стоит ли смотреть фильм про Александра ПушкинаLife, 17:05
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Крыму завели дело о причинении вреда младенцу в роддоме СимферополяОбщество, 16:58
Обвинение потребовало приговорить Блиновскую к шести годам колонииОбщество, 16:57
Стал известен первый покупатель российских истребителей Су-57Политика, 16:48
Дипломаты пообещали выяснить наличие россиян среди пострадавших в МюнхенеОбщество, 16:43
Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко⁠Политика, 16:39
Трамп анонсировал новые взаимные пошлиныПолитика, 16:33
У футболиста из Китая диагностировали смерть мозга после удара коленомСпорт, 16:30