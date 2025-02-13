В Мюнхене при наезде машины на толпу бастующих пострадали 20 человек
В Мюнхене автомобиль Mini Cooper въехал в толпу бастуюших людей, в результате пострадали не менее 20 человек, сообщает Bild.
Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (8:30 мск), водитель увеличил скорость и врезался в демонстрантов. После этого, по данным газеты, прозвучали выстрелы. Один из участников забастовки сообщил, что стреляли полицейские по машине, наехавшей на толпу. Очевидцы рассказали, что в автомобиле находилось двое мужчин, одного из них застрелили.
Мэр Мюнхена Дитер Райтер уточнил, что среди пострадавших есть дети. По крайней мере два человека получили «очень серьезные ранения».
Bild пишет, что в забастовке принимали участие многие городские служащие, они требовали повышения зарплаты на 8% и премий, а также трех дополнительных выходных.
В декабре автомобиль протаранил толпу в другом немецком городе — Магдебурге. Там проходила рождественская ярмарка. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок, пострадали еще более 200.
Водителя задержали, им оказался врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Магдебургский старший прокурор Хорст Нопенс заявил, что мотивом мужчины могло стать недовольство тем, как в Германии обращаются с беженцами из его родной страны.
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