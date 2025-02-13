В Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль въехал в толпу протестующих, несколько человек пострадали, сообщила мюнхенская полиция в X.
«Водитель транспортного средства был обезврежен на месте, в настоящее время он больше не представляет опасности», — сказано в сообщении.
Инцидент произошел в центре Мюнхена, передает корреспондент Bayerischer Rundfunk (BR). Водитель намеренно врезался в толпу, рассказал BR очевидец. Еще два человека сообщили, что полиция вела огонь по двум мужчинам, одного из них застрелили. Как уточняет t-online, речь о площади Штигльмайерплац.
Пострадали не менее 20 человек, в толпу въехал Mini Cooper, пишет Bild.
Пострадали участники акции протеста Verdi — профсоюза работников бюджетного сектора. Митинг Verdi был запланирован на площади Кёнигсплац. Участники протестов требуют повышения заработных плат не менее чем на €350 в месяц, для этого они объявили забастовку. В связи с этим не работают многие учреждения, в том числе муниципальные больницы. Примерно из 450 муниципальных детских садов 253 сейчас полностью закрыты, а 33 работают с ограничениями.
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