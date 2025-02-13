В Мюнхене не увидели связи наезда на толпу с конференцией по безопасности

Полиция исключает версию, что наезд автомобиля на толпу в Мюнхене связан с проведением там Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference — MSC), которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на главу МВД Баварии Йоахима Херманна журналистам.

«По имеющимся данным, органы безопасности в настоящее время не предполагают какой-либо связи с Мюнхенской конференцией по безопасности», — сказал Херманн. По его словам, благодаря оперативно слаженной работе полиции удалось предотвратить возникновение дальнейшей угрозы для людей.

Наезд на толпу в центре Мюнхена произошел 13 февраля около 10:30 (11:30 мск). В результате пострадали не менее 28 человек. Некоторые из них, в том числе ребенок, — в критическом состоянии.

Находясь за рулем легкового автомобиля Mini Cooper, мужчина въехал в группу участников профсоюзного движения Verdi на площади Штигльмайерплац. По данным издания Bild, задержанный водитель является 24-летним уроженцем Афганистана, который находился в Германии в статусе просителя убежища. Ранее он привлекался к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками, однако из страны его так и не депортировали. Перед задержанием сотрудники полиции открыли огонь по машине.

Накануне эксперты Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали ежегодный доклад о состоянии международных отношений. Речь идет о 151-страничном документе под названием «Многополяризация» (Multipolarization), содержащем восемь глав, каждая из которых посвящена отдельной стране или группе стран.