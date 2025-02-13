Лавров: Россия будет давать Таджикистану деньги на учебники по русскому языку

Лавров сообщил о выделении денег Душанбе на учебники по русскому языку

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия на протяжении пяти лет будет выделять средства для обеспечения школ Таджикистана учебниками по русскому языку, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Кроме того, для граждан Таджикистана будет увеличена квота на обучение в российских вузах. Теперь ежегодно будет выделяться 1 тыс. мест для таджикских студентов, рассказал Лавров.

«Это один из самых высоких показателей среди всех стран, которые направляют свою молодежь учиться в российские учебные заведения», — отметил министр, его слова передал корреспондент РБК.

Президент России Владимир Путин выразил готовность увеличить квоту для студентов из Таджикистана. Он также отмечал, что в республике открылось несколько школ с изучением русского языка. Путин подчеркивал, что «это очень интересное, перспективное направление».

Летом 2024 года министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода заявил о беспокойстве по поводу того, что у некоторых школьников в стране низкий уровень владения русским языком. По его словам, даже после окончания 11-го класса некоторые учащиеся не знают язык на базовом уровне.

Саидзода тогда рассказал, что для решения этой проблемы была подготовлена специальная учебная программа и разработаны новые учебники по русскому языку. Изучение русского и английского языков в таджикских школах будет проходить «наряду с государственным языком», обещал министр.