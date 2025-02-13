Лавров сообщил о выделении денег Душанбе на учебники по русскому языку
Россия на протяжении пяти лет будет выделять средства для обеспечения школ Таджикистана учебниками по русскому языку, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
Кроме того, для граждан Таджикистана будет увеличена квота на обучение в российских вузах. Теперь ежегодно будет выделяться 1 тыс. мест для таджикских студентов, рассказал Лавров.
«Это один из самых высоких показателей среди всех стран, которые направляют свою молодежь учиться в российские учебные заведения», — отметил министр, его слова передал корреспондент РБК.
Президент России Владимир Путин выразил готовность увеличить квоту для студентов из Таджикистана. Он также отмечал, что в республике открылось несколько школ с изучением русского языка. Путин подчеркивал, что «это очень интересное, перспективное направление».
Летом 2024 года министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода заявил о беспокойстве по поводу того, что у некоторых школьников в стране низкий уровень владения русским языком. По его словам, даже после окончания 11-го класса некоторые учащиеся не знают язык на базовом уровне.
Саидзода тогда рассказал, что для решения этой проблемы была подготовлена специальная учебная программа и разработаны новые учебники по русскому языку. Изучение русского и английского языков в таджикских школах будет проходить «наряду с государственным языком», обещал министр.
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