В Таджикистане заявили о низком уровне знания русского языка школьниками
У некоторых школьников в Таджикистане низкий уровень владения русским языком, это вызывает обеспокоенность, заявил министр образования и науки страны Рахим Саидзода, передает агентство «Азия-Плюс».
«К сожалению, даже после окончания 11 класса некоторые школьники не знают русского языка на базовом уровне, и это вызывает тревогу», — сказал он на пресс-конференции.
Министр сообщил, что для решения этой проблемы была подготовлена специальная учебная программа и разработаны новые учебники по русскому языку. Изучение русского и английского языков в таджикских школах теперь будет проходить «наряду с государственным языком».
В начале июля российское Минобрнауки сообщило, что процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3 до 30%. По данным Минпросвещения на июнь этого года, около 12% детей мигрантов, которые посещают школы и детские сады в России, плохо владеют русским языком или не владеют им вовсе.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК в июле призвал не принимать на обучение в российские школы учащихся, не обладающих необходимым знанием русского языка. «Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка», — сказал он.
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