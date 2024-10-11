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Политика ,  
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В Таджикистане обеспокоились нарушением прав своих граждан в России

⁠Омбудсмен Таджикистана призвал к контролю соблюдения прав сограждан в России

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода направил российской коллеге Татьяне Москальковой запрос по поводу случаев нарушения прав трудовых мигрантов, граждан Таджикистана на территории России. Об этом сообщила пресс-служба таджикистанского омбудсмена.

Бобозода сослался на публикации в СМИ и социальных сетях, которые подтверждают нарушения. В частности, по его словам, граждан Таджикистана часто задерживают на границе, а также они подвергаются «избиениям, грубости и оскорблениям» со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«В связи с этим Умед Бобозода потребовал от своей российской коллеги Татьяны Москальковой способствовать соблюдению прав граждан Таджикистана сотрудниками правоохранительных органов России и привлекать подобные дела к их контролю и рассмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

РБК обратился за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека в России.

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Политика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Ранее в октябре таджикистанский премьер Кохир Расулзода заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в России. По его словам, граждан Таджикистана все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны.

МИД России настаивает на законности всех мер российских пограничников и правоохранительных ведомств.

Ужесточение миграционного законодательства в России последовало за мартовским терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали.

По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана. Расследование продолжается, суд их виновными еще не признал. Ответственность взяла на себя ИГ («Исламское государство», запрещенная на территории России террористическая организация).

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Теги
Таджикистан омбудсмен Татьяна Москалькова трудовые мигранты
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