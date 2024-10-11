В Таджикистане обеспокоились нарушением прав своих граждан в России
Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода направил российской коллеге Татьяне Москальковой запрос по поводу случаев нарушения прав трудовых мигрантов, граждан Таджикистана на территории России. Об этом сообщила пресс-служба таджикистанского омбудсмена.
Бобозода сослался на публикации в СМИ и социальных сетях, которые подтверждают нарушения. В частности, по его словам, граждан Таджикистана часто задерживают на границе, а также они подвергаются «избиениям, грубости и оскорблениям» со стороны сотрудников правоохранительных органов.
«В связи с этим Умед Бобозода потребовал от своей российской коллеги Татьяны Москальковой способствовать соблюдению прав граждан Таджикистана сотрудниками правоохранительных органов России и привлекать подобные дела к их контролю и рассмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.
РБК обратился за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека в России.
Ранее в октябре таджикистанский премьер Кохир Расулзода заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в России. По его словам, граждан Таджикистана все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны.
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Ужесточение миграционного законодательства в России последовало за мартовским терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали.
По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана. Расследование продолжается, суд их виновными еще не признал. Ответственность взяла на себя ИГ («Исламское государство», запрещенная на территории России террористическая организация).
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