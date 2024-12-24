Путин сообщил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана

Фото: Александр Гращенков / РИА Новости

Российские власти готовы еще увеличить квоту для студентов из Таджикистана на обучение в вузах России. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече в Ленинградской области со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Путин напомнил, что абитуриентам из этой республики предоставлена самая большая на постсоветском пространстве квота. «1 тыс. человек, мы ее постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», — сказал российский президент.

В 2023 году в университеты России поступили порядка 29,7 тыс. иностранцев, из них 1,9 тыс. граждан Таджикистана.

Путин также обратил внимание, что при участии Рахмона в Таджикистане открылись несколько школ с изучением русского языка — «и это очень интересное, перспективное направление».

В свою очередь, президент Таджикистана отметил, что Москва является главным стратегическим партнером Душанбе, в республике в целом удовлетворены динамикой развития двусторонних отношений по всем направлениям. «Мы очень благодарны поддержке в области гуманитарной сферы — за выделение средств для строительства школы для одаренных детей в Душанбе и драматического театра имени Маяковского. Это имеет очень важное значение для нас», — сказал Рахмон.