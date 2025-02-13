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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Песков не стал раскрывать, был ли разговор Путина с Трампом первым

Песков не стал отвечать на вопрос, был ли разговор Путина с Трампом первым
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Возвращение Трампа в Белый дом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль не будет отвечать на вопрос, был ли телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, первым с момента инаугурации американского лидера. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эту тему мы не комментируем», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он назвал беседу двух лидеров «очень важной» и напомнил, что на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне. По словам Пескова, это «не способствовало поиску каких-либо вариантов урегулирования».

Пресс-секретарь российского президента отметил, что предыдущая администрация США предпочитала «делать все, чтобы война продолжалась», а нынешние власти придерживаются точки зрения, что нужно «делать все, чтобы войну остановить». Песков подчеркнул, что Москве больше импонирует вторая позиция.

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Трамп и Путин во время телефонного разговора накануне договорились о продолжении контактов и организации личной встречи. Политики беседовали почти полтора часа. Это был первый официальный контакт президентов после того, как Трамп вступил в должность 20 января.

До 12 февраля Трамп уже заявлял о прямых контактах с Путиным. 8 февраля в беседе с New York Post на вопрос о том, сколько раз они общались, американский президент сказал: «Я лучше промолчу». В Кремле после этого не стали подтверждать или опровергать факт разговора президентов, при этом ранее Песков говорил, что между Москвой и Вашингтоном «возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам».

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