МИД России пообещал ответ на усиление присутствия США у северных границ

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Россия примет ответные меры на усиление военного присутствия США у ее северных границ. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор первого европейского департамента МИДа Артем Студенников.

По словам дипломата, «подобное развитие враждебной военной активности» в непосредственной близости от границ с Россией не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера. Право принятия конкретных мер по этому вопросу есть у Минобороны России, пояснил он.

Студенников также отметил, что «Вашингтон со своими сателлитами, а также примкнувшими Финляндией и Швецией» в последнее время наращивают активное военное сотрудничество на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

«Всем должно быть предельно ясно — несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро», Российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе», — добавил дипломат.

По его словам, Москва пыталась выстроить диалог со странами Северной Европы, тогда как они решили предоставить свою территорию «для военного освоения со стороны НАТО, и в первую очередь США».

Комментируя инциденты с повреждением подводных кабелей в Балтийском море, Студенников отметил, что такие случаи «не являются чем-то экстраординарным, когда речь идет о районах с интенсивным судоходством в различных морских акваториях».

В конце ноября 2024 года между Финляндией и Германией был поврежден единственный телекоммуникационный кабель C-Lion1, пролегавший вблизи трубопровода «Северный поток». Затем стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля BCS East-West Interlink, проложенного между Литвой и Швецией.

В конце января 2025 года повреждения получил подводный оптоволоконный кабель на участке Вентспилс — Готланд между Латвией и Швецией. Возможной причиной было названо «внешнее воздействие».

8 февраля «Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного телекоммуникационного кабеля «Балтика». Он соединяет Ленинградскую область с Калининградом и частично проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции.