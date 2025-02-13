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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трюдо отверг идею о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата

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Возвращение Трампа в Белый дом

Канада никогда не станет 51-м штатом США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе общения с журналистами в Брюсселе.

«Я хочу быть предельно ясным: разговоры о [Канаде как] 51-м штате [США] неприемлемы. Это никогда не случится», — отметил он.

Трюдо добавил, что в то же время необходимо серьезно относиться к заявлениям президента США Дональда Трампа.

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Политика
Джастин&nbsp;Трюдо

Ранее Трамп предложил Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Заявление прозвучало 2 февраля, спустя сутки после введения 25-процентных тарифов на канадские товары. Меру отсрочили на месяц после согласия Оттавы усилить борьбу с мигрантами и наркотиком фентанилом.

По словам американского лидера, объединение двух стран принесло бы Канаде значительные выгоды, включая снижение налогов и усиление военной защиты. Он также назвал Канаду «нежизнеспособной страной».

Трюдо заявил, что планы Трампа о поглощении Канады — это не шутка, а серьезная угроза. Власти США «прекрасно осведомлены» об имеющихся в Канаде залежах и хотят ими воспользоваться, рассказал премьер. По его мнению, Вашингтон видит в присоединении территории соседнего государства «один из самых простых способов сделать это».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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