Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Канада позиционирует себя как лидер по разведке и добыче полезных минералов. Трюдо связывает обещания Трампа присоединить Канаду именно с богатыми залежами ресурсов. К примеру, более 70% поступающего в США алюминия — канадские

Джастин Трюдо (Фото: Carlos Osorio / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп всерьез планирует присоединить Канаду, это не шутка, а серьезная угроза, заявил канадский премьер Джастин Трюдо на собрании руководителей бизнеса в Торонто, пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Я полагаю, что администрация Трампа не только знает, сколько у нас важных полезных ископаемых, но, возможно, именно поэтому они продолжают говорить о том, чтобы поглотить нас и сделать 51-м штатом», — предположил Трюдо.

Власти США «прекрасно осведомлены» об имеющихся в Канаде залежах и хотят ими воспользоваться, рассказал премьер. По его мнению, Вашингтон видит в присоединении территории соседнего государства «один из самых простых способов сделать это».

Канада позиционирует себя как мировой центр разведки и разработки добычи полезных ископаемых. В этой стране добывается 34 минерала, считающихся критически важным для разных отраслей промышленности, включая полупроводники, электромобили и солнечные панели. Прежде всего речь идет о литии, меди, никеле, графите, кобальте — они также упомянуты Геологической службой США в числе 50 наиболее важнейших ископаемых для экономики и нацбезопасности. Около четверти потребляемого в США урана поступает из канадских рудников, более 80% калия в США поступает тоже из Канады, как и 70% алюминия, используемого американской промышленностью.

Трюдо впервые прокомментировал обещания Трампа присоединить Канаду к США. Его слова прозвучали на закрытой части встречи. Журналисты были вынуждены покинуть помещение перед выступлением премьера, но некоторым корреспондентам удалось записать его речь.

В начале февраля Трюдо и Трамп договорились о 30-дневной отсрочке введения пошлин, Оттава для этого пообещала ужесточить контроль над границей с США. Трамп после этого повторил свои намерения присоединить Канаду: «Я бы хотел, чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Я бы хотел этого, но некоторые говорят, что это будет маловероятно».

Заявления Трампа привели к росту патриотизма среди канадцев. Согласно результатам последних опросов, в провинции Квебек, которая пережила всплеск популярности сторонников референдума об отделении от Канады, количество тех, кто гордится быть канадцем, с декабря по февраль выросло на 13 пунктов с 45% до 58%.