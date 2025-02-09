 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Премьер Трюдо: Трамп всерьез хочет поглотить Канаду из-за полезных ископаемых
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Канада позиционирует себя как лидер по разведке и добыче полезных минералов. Трюдо связывает обещания Трампа присоединить Канаду именно с богатыми залежами ресурсов. К примеру, более 70% поступающего в США алюминия — канадские
Джастин&nbsp;Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Carlos Osorio / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп всерьез планирует присоединить Канаду, это не шутка, а серьезная угроза, заявил канадский премьер Джастин Трюдо на собрании руководителей бизнеса в Торонто, пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Я полагаю, что администрация Трампа не только знает, сколько у нас важных полезных ископаемых, но, возможно, именно поэтому они продолжают говорить о том, чтобы поглотить нас и сделать 51-м штатом», — предположил Трюдо.

Власти США «прекрасно осведомлены» об имеющихся в Канаде залежах и хотят ими воспользоваться, рассказал премьер. По его мнению, Вашингтон видит в присоединении территории соседнего государства «один из самых простых способов сделать это».

Канада позиционирует себя как мировой центр разведки и разработки добычи полезных ископаемых. В этой стране добывается 34 минерала, считающихся критически важным для разных отраслей промышленности, включая полупроводники, электромобили и солнечные панели. Прежде всего речь идет о литии, меди, никеле, графите, кобальте — они также упомянуты Геологической службой США в числе 50 наиболее важнейших ископаемых для экономики и нацбезопасности.

Около четверти потребляемого в США урана поступает из канадских рудников, более 80% калия в США поступает тоже из Канады, как и 70% алюминия, используемого американской промышленностью.

NYT раскрыла секретные принципы ответа ЕС на возможные пошлины Трампа
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Трюдо впервые прокомментировал обещания Трампа присоединить Канаду к США. Его слова прозвучали на закрытой части встречи. Журналисты были вынуждены покинуть помещение перед выступлением премьера, но некоторым корреспондентам удалось записать его речь.

В начале февраля Трюдо и Трамп договорились о 30-дневной отсрочке введения пошлин, Оттава для этого пообещала ужесточить контроль над границей с США. Трамп после этого повторил свои намерения присоединить Канаду: «Я бы хотел, чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Я бы хотел этого, но некоторые говорят, что это будет маловероятно».

Заявления Трампа привели к росту патриотизма среди канадцев. Согласно результатам последних опросов, в провинции Квебек, которая пережила всплеск популярности сторонников референдума об отделении от Канады, количество тех, кто гордится быть канадцем, с декабря по февраль выросло на 13 пунктов с 45% до 58%.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Канада Джастин Трюдо США Дональд Трамп полезные ископаемые
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах Украины
Политика
Шольц назвал эгоистичным план Трампа по обмену помощи Украины на металлы
Политика
Бельгия открыла дело против Apple насчет скупки «кровавых минералов»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
В РПЦ рассказали, как мошенники обманывают под видом сбора на храмОбщество, 04:40
Трамп приказал предоставить ему данные о покушенияхПолитика, 04:22
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» КанадуПолитика, 03:55
The Telegraph узнал об изъятии тысяч золотых слитков из Банка АнглииПолитика, 03:37
Хинштейн предложил создать горячую линию для борьбы с мародерамиОбщество, 03:12
The Telegraph узнал о шоке министра обороны Британии из-за «трат на чушь»Политика, 02:56
Украинцы уступили сирийцам по количеству нелегальных мигрантов в ГерманииПолитика, 02:45
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Иранские военные попросили отменить фетву о запрете ядерного оружияПолитика, 02:34
Эвакуированная из Электрозавода девушка рассказала, как начался пожарОбщество, 02:12
Илон Маск объяснил, почему не купит TikTokБизнес, 01:48
Суд отказался рассматривать протокол на Дудя за отсутствие маркировкиПолитика, 01:31
От автомобиля президента Сербии на трассе отлетело колесоОбщество, 01:22
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправление самолетовОбщество, 01:18
За медпомощью после пожара на Электрозаводе обратились 16 человекОбщество, 00:45