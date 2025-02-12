Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 12 дронов ВСУ за два часа

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что дроны были сбиты в период с 19:00 по 21:00 мск.

В конце января силы ПВО за четыре часа уничтожили пять украинских дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями.

В ночь на 11 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 40 дронов. Тогда 18 беспилотников были перехвачены над территорией Саратовской области, 13 дронов — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Белгородской области.