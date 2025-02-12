 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 12 дронов ВСУ за два часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что дроны были сбиты в период с 19:00 по 21:00 мск.

Ночью ПВО уничтожила три дрона над Белгородской областью
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

В конце января силы ПВО за четыре часа уничтожили пять украинских дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями.

В ночь на 11 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 40 дронов. Тогда 18 беспилотников были перехвачены над территорией Саратовской области, 13 дронов — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Белгородской области.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Минобороны Крым дроны
Материалы по теме
Силы ПВО сбили пять беспилотников над Крымом и двумя областями
Политика
Ночью ПВО уничтожила три дрона над Белгородской областью
Политика
Балицкий сообщил об атаке дрона ВСУ на автостоянку вблизи реактора ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 18:17
Украинские военные возмутились из-за нового вида контракта с 18 летПолитика, 23:13
Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 12 дронов ВСУ за два часаПолитика, 22:51
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:42
Фьючерс на доллар рухнул к отметке, соответствующей курсу ₽92,25Инвестиции, 22:40
В Белом доме заявили, что Трамп считает Путина «конкурентом в регионе»Политика, 22:31
«Научила всему». Спортсмены — об уходе Ирины Винер из сборнойСпорт, 22:30
СНБО ввел санкции против ПорошенкоПолитика, 22:17
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
FT сообщила о разочаровании в Киеве словами главы Пентагона об УкраинеПолитика, 22:14
Усик назвал сроки завершения карьерыСпорт, 22:04
Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мирПолитика, 22:02
Что случилось на Мосбирже после разговора Путина и ТрампаИнвестиции, 22:00
Сенат США утвердил Тулси Габбард главой Национальной разведки СШАПолитика, 21:53
Белый дом подтвердил, что США освободят ВинникаПолитика, 21:53
Хачанов проиграл 96-й ракетке мира на турнире в МарселеСпорт, 21:39