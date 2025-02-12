Ночью ПВО уничтожила три дрона над Белгородской областью
В ночь на 12 февраля силы ПВО уничтожили три украинских дрона в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
Ранее 10 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками четыре села в области. Так, в селе Кукуевка Валуйского округа беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего был ранен мужчина. Его госпитализировали с баротравмой, кроме этого, был поврежден его автомобиль, уточнил Гладков.
От атаки украинского FPV-дрона пострадало также село Замостье в Грайворонском округе. Там в жилом доме пробило кровлю, выбило окна и повредило рядом стоящую машину. Третий случай произошел в селе Нечаевка Белгородского района. При атаке дрона в населенном пункте было повреждено складское помещение сельхозпредприятия.
В селе Борисовка Волоконовского района в частном доме выбило окна, была повреждена кровля, фасад и машина. От атаки пострадали также соседние дома и линия электропередачи. В результате чего жители одной из улиц остались без света.
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